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Сложный матч на льду «Минск-Арены». «Динамо» обыграло по буллитам омский «Авангард»

24 ноября 2017 23:15
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» вернулось домой из самой тяжелой дальневосточной выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашнем льду «зубры» сегодня встречались с омским «Авангардом». Игра ожидалась зрелищной – «ястребы» входят в число лидеров Восточной конференции, а еще привезли в Минск экс-капитана «Динамо» из сборной Андрея Стася.

Хозяева открыли счет в матче – отличился новобранец «зубров» Коголев.

Омичи действовали активнее, но отыгрались только во второй 20-минутке. Точные броски Минеева и Медведева вывели «Авангард» вперед. Правда, ненадолго: Хауден восстановил паритет, и счет 2:2 сохранился до конца третьего периода.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов динамовцы все-таки вырвали победу над одним из фаворитов турнира.

# Хоккей Беларуси

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