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Лига Европы. БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место

24 ноября 2017 08:19
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Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» минувшим вечером состоялся заключительный еврокубковый матч в уходящем году. БАТЭ в крайне важном для себя групповом поединке Лиги Европы принимал сербскую «Црвену Звезду», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победа гостей однозначно выводила их в весеннюю стадию, но добывать ее футболисты из Белграда не особо стремились. Борисовчане в атаке также смотрелись весьма блекло. В итоге финальный свисток норвежского рефери зафиксировал скучную нулевую ничью, которая серьезно усложняет чемпионам Беларуси жизнь перед последним туром.

Лига Европы. БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место-1

Станислав Драгун, игрок ФК БАТЭ (Бориов):
Сказать напрямую, что мы обыграем «Арсенал» в Лондоне – это с ума сойти. Поэтому скажу, что будем стараться, показывать свою игру и надеяться, что нам повезет.

Лига Европы. БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место-4

Денис Поляков, игрок ФК БАТЭ (Бориов):
Посмотрим 7 декабря. Все реально. Мы уже доказывали, что может обыгрывать большие команды. Будем стараться.

В параллельной игре квартета Эйч Кельн дома обыграл лондонский «Арсенал» благодаря мячу, забитому с пенальти. Это значит, что БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место. 7 декабря парни Александра Ермаковича завершат групповую стадию игрой с «канонирами».

# Футбол

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