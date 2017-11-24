Лига Европы. БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место

Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» минувшим вечером состоялся заключительный еврокубковый матч в уходящем году. БАТЭ в крайне важном для себя групповом поединке Лиги Европы принимал сербскую «Црвену Звезду», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победа гостей однозначно выводила их в весеннюю стадию, но добывать ее футболисты из Белграда не особо стремились. Борисовчане в атаке также смотрелись весьма блекло. В итоге финальный свисток норвежского рефери зафиксировал скучную нулевую ничью, которая серьезно усложняет чемпионам Беларуси жизнь перед последним туром.

Станислав Драгун, игрок ФК БАТЭ (Бориов): Сказать напрямую, что мы обыграем «Арсенал» в Лондоне – это с ума сойти. Поэтому скажу, что будем стараться, показывать свою игру и надеяться, что нам повезет.

Денис Поляков, игрок ФК БАТЭ (Бориов):

Посмотрим 7 декабря. Все реально. Мы уже доказывали, что может обыгрывать большие команды. Будем стараться.

В параллельной игре квартета Эйч Кельн дома обыграл лондонский «Арсенал» благодаря мячу, забитому с пенальти. Это значит, что БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место. 7 декабря парни Александра Ермаковича завершат групповую стадию игрой с «канонирами».