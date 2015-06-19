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Слэклайн — активное хобби или профессиональный спорт?

19 июня 2015 10:46
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Лето - время яркого отдыха и необычных развлечений.

Прогулки по воздуху. Заметив их в парке, люди думают: «Артисты цирка!» На самом деле ничего общего с канатоходцами и воздушными гимнастами здесь нет. Научиться ходить по подвижным тропам или слэклайну может научиться каждый. Было бы желание. Для кого-то - активное хобби, для других - стиль жизни и профессиональный спорт.

Если у нас слэклайн в новинку и появился около шести лет назад, то американские скалолазы начали активно покорять тропы разной длины и высоты еще в конце 80-х годов. Это стало отличным бонусом к общим тренировкам.

# Фотофакт # Необычное # Развлечения # Анастасия Макеева # Александр Грицук # Вячеслав Васюкевич

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