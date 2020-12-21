Следующий старт – 7 января. Как прошёл четвертый этап Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. В австрийском Хохфильцене завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону. Закрывали программу гонки с массовым стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Немец Арнд Пайффер, чисто отстреляв на всех огневых рубежах, занял первое место. Чуть более секунды ему уступил швед Понсилуома. Замкнул тройку лидеров старший из братьев Бе – Тарьей.

Белорусские биатлонисты в этом виде программы участие не принимали. Зато сразу трое наших спортсменок отобрались в женский масс-старт. Правда, стрельба у всех белорусок не заладилась. Лучшей стала Динара Алимбекова: допустив четыре промаха, она заняла 20-е место. Анна Сола зашла на восемь штрафных кругов и, как следствие, 28-я. Елена Кручинкина, промахнувшись шесть раз, замкнула 30 участниц.