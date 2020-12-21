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Следующий старт – 7 января. Как прошёл четвертый этап Кубка мира по биатлону

21 декабря 2020 15:50
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Новости Беларуси. В австрийском Хохфильцене завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону. Закрывали программу гонки с массовым стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующий старт – 7 января. Как прошёл четвертый этап Кубка мира по биатлону-1

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Немец Арнд Пайффер, чисто отстреляв на всех огневых рубежах, занял первое место. Чуть более секунды ему уступил швед Понсилуома. Замкнул тройку лидеров старший из братьев Бе – Тарьей.

Белорусские биатлонисты в этом виде программы участие не принимали. Зато сразу трое наших спортсменок отобрались в женский масс-старт. Правда, стрельба у всех белорусок не заладилась. Лучшей стала Динара Алимбекова: допустив четыре промаха, она заняла 20-е место. Анна Сола зашла на восемь штрафных кругов и, как следствие, 28-я. Елена Кручинкина, промахнувшись шесть раз, замкнула 30 участниц.

Следующий старт – 7 января. Как прошёл четвертый этап Кубка мира по биатлону-4

Победила же в этой гонке норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Второе место у Тириль Экхофф, третьей стала Доротея Вирер.

Отметим, следующий этап Кубка мира по биатлону состоится уже в 2021 году. С 7 по 10 января биатлонисты будут соревноваться в немецком Оберхофе.

# Биатлон # Арнд Пайффер # Мартин Понсилуома # Тарьей Бё # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Елена Кручинкина # Марте Ульсбю-Ройселанн # Фотофакт

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