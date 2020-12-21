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Андрей Вавлев о молодых игроках «Цмоки-Минск»: юные дарования никак не могут понять, что здесь прятаться не за кого

21 декабря 2020 15:08
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Новости Беларуси. Четыре матча были сыграны в женском чемпионате Беларуси по баскетболу. В центральном противостоянии «Цмоки» сражались с «Олимпией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Вавлев о молодых игроках «Цмоки-Минск»: юные дарования никак не могут понять, что здесь прятаться не за кого-1

На большой перерыв команды отправились при практически равных цифрах на табло. Хозяйки были впереди лишь на один мяч – 43:42. Но после антракта все изменилось. «Драконши» как будто включили вторую скорость. И их отрыв стал стремительно расти.

Андрей Вавлев о молодых игроках «Цмоки-Минск»: юные дарования никак не могут понять, что здесь прятаться не за кого-4

После третьей четверти «Цмоки» вели уже 16 очков. Поняв, что игра фактически сделана, наставник минской дружины предоставил практику молодым исполнителям. Девушки дотерпели, однако солидное преимущество заметно растеряли.

Финальные цифры – 88:85. Поэтому рулевой остался не сильно впечатлен дублершами.

Андрей Вавлев о молодых игроках «Цмоки-Минск»: юные дарования никак не могут понять, что здесь прятаться не за кого-7

Андрей Вавлев, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:
Юные дарования, которые у нас есть, никак не могут понять, что здесь прятаться не за кого и от них тоже зависит результат. Пока выходят, играют. Не все время сидеть на скамейках надо, в таких играх все равно выходить и играть. Выходим, играем и даже не понимаем, где находимся.

Андрей Вавлев о молодых игроках «Цмоки-Минск»: юные дарования никак не могут понять, что здесь прятаться не за кого-10

В других матчах «Горизонт» не ощутил «Викторию» – 75:38, «Гомельские рыси» не совладали с ЦОР «Викторией» – 44:62, а «БГУ-Цмоки» незначительно перебросали оппоненток из «Горизонт-2-РЦОП» – 68:64.

# Баскетбол # Андрей Вавлев # Фотофакт

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