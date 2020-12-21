Андрей Вавлев о молодых игроках «Цмоки-Минск»: юные дарования никак не могут понять, что здесь прятаться не за кого

Новости Беларуси. Четыре матча были сыграны в женском чемпионате Беларуси по баскетболу. В центральном противостоянии «Цмоки» сражались с «Олимпией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На большой перерыв команды отправились при практически равных цифрах на табло. Хозяйки были впереди лишь на один мяч – 43:42. Но после антракта все изменилось. «Драконши» как будто включили вторую скорость. И их отрыв стал стремительно расти.

После третьей четверти «Цмоки» вели уже 16 очков. Поняв, что игра фактически сделана, наставник минской дружины предоставил практику молодым исполнителям. Девушки дотерпели, однако солидное преимущество заметно растеряли. Финальные цифры – 88:85. Поэтому рулевой остался не сильно впечатлен дублершами.

Андрей Вавлев, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:

Юные дарования, которые у нас есть, никак не могут понять, что здесь прятаться не за кого и от них тоже зависит результат. Пока выходят, играют. Не все время сидеть на скамейках надо, в таких играх все равно выходить и играть. Выходим, играем и даже не понимаем, где находимся.