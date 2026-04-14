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«Славутич» обыграл «Металлург» в первом матче финальной серии Кубка Президента

14 апреля 2026 20:05
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Стартовал финальный раунд Кубка Президента. За главный трофей турнира ведут борьбу жлобинский «Металлург» и смоленский «Славутич». Первый матч серии до четырех побед остался за российской дружиной.

«Гладкий» сезон «сталевары» завершили шестыми, однако затем выбили из розыгрыша прошлогодних финалистов – «Витебск» и «Юность». В свою очередь смоляне только второй год участвуют в экстралиге и уже имеют хорошие шансы на золото. Именно они стали хозяевами сегодняшнего противостояния. Дуэль проходила в плотном соперничестве, первую шайбу зрители увидели на 12-й минуте, ее автором стал нападающий гостей Илья Спат.

Во втором периоде обе команды сохранили свои ворота в неприкосновенности. Старт заключительной трети остался за подопечными Ивана Усенко. Они не только восстановили равенство, но и вышли вперед. Отличились Артем Дидковский и Данила Курков. Хоккеисты «Металлурга» приложили колоссальные усилия, чтобы исправить ситуацию, но на последних секундах пропустили еще раз. Победа осталась за «Славутичем» – 3:1. Следующая игра пройдет также в Смоленске в предстоящий четверг. Жлобин примет встречи 18 и 20 апреля.

# Хоккей

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