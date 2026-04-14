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Кубок Харламова: «Динамо-Шинник» уступил «Локо» во 2-м матче четвертьфинальной серии

14 апреля 2026 20:03
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели крупное поражение во втором поединке четвертьфинальной серии Кубка Харламова. Соперником подопечных Евгения Летова на данной стадии, напомним, стал лидер регулярного чемпионата МХЛ ярославский «Локо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне дружины уже встречались, и виктория осталась за российским клубом – 3:1. Наши парни намеревались взять реванш. Однако не получилось. Матч проходил под полным контролем хозяев, они вышли вперед на экваторе стартовой трети, но перевес продержался недолго. Еще до перерыва Егор Карабань восстановил паритет. 

Вторая 20-минутка подарила немало ярких моментов, продуктивнее оказались ярославцы, которые отправили в ворота бобруйчан еще три шайбы. В заключительном периоде тренерский штаб «шинников» принял решение заменить вратаря, но атаки «Локо» это не остановило, россияне довели преимущество до крупного (6:1) и повели в серии – 2:0.

В следующий раз команды сыграют в ближайшую пятницу на льду «Бобруйск-Арены». Отметим, невзирая на результат, белорусский клуб уже гарантировал себе место в Золотом дивизионе МХЛ на следующий сезон.

# Хоккей

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