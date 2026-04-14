Прямой эфир

Женская сборная Беларуси по футболу одержала вторую победу в квалификации ЧМ

14 апреля 2026 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболистки женской сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата мира – 2027, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Ереване подопечные Вячеслава Григорова были сильнее соперниц из Армении. Наши девушки владели инициативой, контролировали ход встречи, создавали опасные моменты и конвертировали их в голы. 

На 17-й минуте Зарина Капустина обеспечила отечественной дружине преимущество. После перерыва Анастасия Шлапакова удвоила перевес, а Виктория Валюк установила окончательный результат – 3:0. 

На старте соревнований соотечественницы обыграли команду Казахстана и сейчас занимают первое место в своей квалификационной группе. Следующие поединки белоруски проведут 18 апреля и 9 июня. От Европы в финальную стадию планетарного форума пройдут 11 сборных.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Шиманович пробилась во второй круг теннисного турнира в Руане
14 апреля 2026 17:54

Ирина Шиманович пробилась во второй круг теннисного турнира в Руане

Хоккеисты «Динамо-Шинника» с поражения стартовали в четвертьфинале МХЛ
14 апреля 2026 11:32

Хоккеисты «Динамо-Шинника» с поражения стартовали в четвертьфинале МХЛ

Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
13 апреля 2026 20:18

Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина