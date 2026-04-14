Женская сборная Беларуси по футболу одержала вторую победу в квалификации ЧМ

Футболистки женской сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата мира – 2027, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Ереване подопечные Вячеслава Григорова были сильнее соперниц из Армении. Наши девушки владели инициативой, контролировали ход встречи, создавали опасные моменты и конвертировали их в голы.

На 17-й минуте Зарина Капустина обеспечила отечественной дружине преимущество. После перерыва Анастасия Шлапакова удвоила перевес, а Виктория Валюк установила окончательный результат – 3:0.

На старте соревнований соотечественницы обыграли команду Казахстана и сейчас занимают первое место в своей квалификационной группе. Следующие поединки белоруски проведут 18 апреля и 9 июня. От Европы в финальную стадию планетарного форума пройдут 11 сборных.