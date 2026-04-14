Ирина Шиманович пробилась во второй круг теннисного турнира в Руане

Ирина Шиманович вышла во второй раунд турнира категории 250 во французском Руане.

Белоруска, занимающая 184-е место в мировом рейтинге, обыграла 143-ю в топе Линду Фрухвиртову из Чехии. Поединок прошел в плотной борьбе, но в ключевые моменты точнее была наша спортсменка. Как итог – победа в двух сетах – 6:3, 7:5. Девушки провели на корте чуть более полутора часов, за это время Ирина совершила две двойные ошибки, но реализовала 7 брейк-поинтов из 11.

А вот Александра Саснович завершила выступление на «пятисотнике» в немецком Штутгарте. Землячке откровенно не повезло с оппоненткой по первому кругу основы. Ею стала чешка Каролина Мухова, которая опережает соотечественницу в рейтинге почти на 100 позиций. Белоруска начала встречу с проигранной подачи, это придало уверенности оппонентке, которая оставила за собой первый сет. Во второй партии Александра действовала более агрессивно, но исправить ситуацию так и не смогла. Поражение со счетом 2:6, 4:6.