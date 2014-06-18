Чемпионат Европы по пятиборью среди юниоров стартовал 17 июня в Минске

Новости Беларуси. Континентальное первенство по пятиборью среди юниоров стартовало 17 июня в Минске. Первыми оценить старания организаторов турнира выпало девушкам. Представительницы прекрасного пола провели полуфиналы.

На предварительной стадии, к слову, участницы обошлись четырьмя видами. Верховая езда появится лишь в расписании финала.

Квартет наших спортсменов успешно решил задачу попадания в решающую стадию. Правда, в финале белорускам придется непросто. Конкуренция их ждет серьезная.

Елена Нырцова, старший тренер по резерву сборной Беларуси по современному пятиборью:

В принципе, не приехала чемпионка мира только что закончившегося турнира. А остальные? Я смотрю, присутствует довольно хороший состав.

Несмотря на серьезный состав соперников, тренерский штаб рассчитывает на завоевание медалей. Правда, скорее, в эстафетном виде, где сильная литовская сборная выступит без своего лидера. Да и с россиянками, по словам тренеров, можно справляться. Тем более белорусским спортсменкам должны помогать родные стены.

Татьяна Рогачева, участница чемпионата Европы среди юниоров по современному пятиборью:

Я собой довольна. Мы находимся в Минске, и у меня больше эмоций. Когда бежали, слышала поддержку. Мы были счастливы. Хорошая поддержка.

Финальные состязания у девушек пройдут 18 июня. Пока у них есть время передохнуть. А в четверг в ходе предварительной стадии участников финала определят юноши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».