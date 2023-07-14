Скрипченко: «Я доволен действиями своей команды на протяжении 75 минут»

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Я доволен действиями своей команды на протяжении 75 минут. Мы отдали последние 15 минут территориальную инициативу сопернику. Есть еще второй матч, противостояние не закончено. Поэтому будем готовиться ко второму матчу. И уверен, что мы сделаем все, чтобы склонить чашу весов в этом противодействии в свою пользу.