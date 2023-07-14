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Скрипченко: «Я доволен действиями своей команды на протяжении 75 минут»

14 июля 2023 10:54
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Новости Беларуси. Гродненский «Неман» и минское «Динамо» открыли еврокубковый сезон в Лиге конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Скрипченко: «Я доволен действиями своей команды на протяжении 75 минут»-1

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Я доволен действиями своей команды на протяжении 75 минут. Мы отдали последние 15 минут территориальную инициативу сопернику. Есть еще второй матч, противостояние не закончено. Поэтому будем готовиться ко второму матчу. И уверен, что мы сделаем все, чтобы склонить чашу весов в этом противодействии в свою пользу.

# Футбол # Вадим Скрипченко # Фотофакт

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