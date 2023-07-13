Минское «Динамо» и гродненский «Неман» открыли сезон Кубка Европы

В первом квалификационном раунде Лиги конференций гродненская дружина в столице Лихтенштейна одержала волевую победу – 2:1 – над командой «Вадуц». В эти минуты минские динамовцы в Сараево играют с боснийским «Железничаром». На 40-й минуте Иван Бахар вывел команду Вадима Скрипченко вперед. А на 50-й Владислав Морозов удвоил преимущество.