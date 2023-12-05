Республиканский турнир по боулингу по программе «Спешиал Олимпикс» принимал Минск

Новости Беларуси. В Минске прошел республиканский турнир по боулингу при поддержке Президентского спортивного клуба и комитета «Спешиал Олимпикс». Второй год кряду особенные ребята из специализированных школ и домов-интернатов не только осваивают этот вид спорта, но и показывают весьма завидные результаты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды боролись 8 команд со всей Беларуси. Это 48 человек. Регламент прост. Коллективы разделены на два дивизиона, каждый игрок в течение 30 минут должен выполнить 10 попыток. А после все показатели суммируются. Отметим, перед тем, как приехать в столицу, ребята прошли очень серьезный отбор.

Виктория Курлович, тренер команды «Улуковье» (Гомель):

Дети приобретают навык игры. Они много для себя берут и в спортивных качествах, и, конечно, мы приспосабливаем и других наших воспитанников, глядя на наших основных спортсменов. Благодарим, спасибо огромное. Будем стараться, надеяться, что нас еще будут приглашать.

Ольга Томукевич, директор по развитию общественного объединения «Белорусский комитет Спешиал Олимпикс»:

Это уже стало традицией – в канун Рождества, в канун новогодних праздников проводить турнир. В сегодняшнем турнире принимают участие команды из разных областей Беларуси. И наши турниры, турниры «Спешиал Олимпикс», дают возможность ребятам продемонстрировать себя, показать себе и всем окружающим, что сегодня ты можешь больше, чем ты делал вчера, а значит, завтра ты сможешь победить на Всемирных играх специальной олимпиады.