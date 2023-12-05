ФК «Динамо-Минск» чествовали на главной арене страны

Целых 18 лет столичная команда не могла реализовать свои амбициозные планы. И вот с приходом главкома Вадима Скрипченко «Динамо» стало чемпионом. Тренер отметил, что немалая работа была проделана в психологическом векторе. Смогли создать все условия для успешной подготовки и функционеры. Ожидается, что в следующем сезон минский коллектив сохранит состав на 75 %.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»: Работа уже сейчас ведется, и кадровый ресурс… Уже с ребятами продлеваем контракты. Кто-то дает согласие на то, чтобы остаться дальше и быть в амбициозном клубе «Динамо-Минск» с теми задачами, целями, которые нам предстоит решить. Это Суперкубок страны, мы участвуем в кубке страны на следующий сезон, это чемпионат страны. Не просто удержать позиции, а развивать эти позиции. Ну и, конечно, в еврокубках хотелось бы не так, как в прошлом году, когда случилась осечка, а все-таки стремиться попадать в групповую стадию, хотя бы одного из еврокубков.

Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

Это гордость. В 100-летие образования Белорусского спортивного общества «Динамо» нам наша футбольная команда «Динамо-Минск» принесла такой подарок долгожданный. Мы гордимся этим, тем более что общество предприняло ряд организационных вопросов, в том числе в материально-техническом обеспечении мы показали достаточно серьезное содействие и помощь команде.

В следующем сезоне главный тренер чемпионов нацелен пополнить состав своей дружины молодыми игроками из академии. Холодов, Будько, Мельниченко и Кролик уже обеспечили себе места в главной дружине. Сейчас идет работа по замене Бакича и, вполне возможно, бразильского защитника Ориньо. Эти игроки получили предложения от других команд.