«Вашингтон» Алексея Протаса в гостях обыграл «Тампу»

Белорусские хоккеисты в НХЛ вновь показали результативную игру. «Вашингтон» Алексея Протаса в гостях одолел «Тампу» со счетом 5:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей сначала отметился в меньшинстве, сравняв счет (2:2), а затем сделал голевую передачу Дилану Строуму, который забросил третью шайбу «Кэпиталз».

«Филадельфия» в выездном матче выиграла у «Каролины» в овертайме со счетом 3:2. Ворота победителей защищал белорус Алексей Колосов. Голкипер сделал 25 сейвов, отразив 92,6 % бросков. Отечественный страж ворот одержал вторую победу в лиге.

«Калгари» Егора Шаранговича на выезде проиграл «Детройту» – 1:2. Белорусский нападающий набрал седьмой балл в сезоне. Он принял участие в организации единственной шайбы своей команды, записав в актив ассистентский пас.