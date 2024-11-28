Минское «Динамо» проведёт матч против датского «Копенгагена» в Лиге конференций

Минское «Динамо» проведет матч четвертого тура общего этапа Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Сумгаите чемпион Беларуси сыграет против датского «Копенгагена». Команда Вадима Скрипченко настроена взять первые баллы в еврокубковом турнире.

Алексей Гаврилович, защитник ФК «Динамо-Минск»:

Мы изучили каждого игрока. Нам надо сработать как команда, слаженно и надежно в обороне, и использовать свои сильные стороны против них.

Поединок минского «Динамо» и «Копенгагена» стартует в 20 часов 45 минут по белорусскому времени. Этот матч покажет телеканал СТВ.