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Минское «Динамо» проведёт матч против датского «Копенгагена» в Лиге конференций

28 ноября 2024 12:10
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Минское «Динамо» проведет матч четвертого тура общего этапа Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Сумгаите чемпион Беларуси сыграет против датского «Копенгагена». Команда Вадима Скрипченко настроена взять первые баллы в еврокубковом турнире.

Минское «Динамо» проведёт матч против датского «Копенгагена» в Лиге конференций-1

Алексей Гаврилович, защитник ФК «Динамо-Минск»:
Мы изучили каждого игрока. Нам надо сработать как команда, слаженно и надежно в обороне, и использовать свои сильные стороны против них.

Поединок минского «Динамо» и «Копенгагена» стартует в 20 часов 45 минут по белорусскому времени. Этот матч покажет телеканал СТВ.

# Футбол

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