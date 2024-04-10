Белоруска Анна Королёва завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

Турнир проходит в Апатитах. Белоруска в забеге на 5 километров свободным стилем показала хороший ход по дистанции и сумела опередить многих мастеровитых россиянок. В итоге Анна завоевала бронзовую награду. Победительницей стала Екатерина Смирнова, серебро у Лидии Горбуновой. Еще одна белоруска Ирина Кравцова показала 58-й результат. Всего на старт вышли 98 спортсменок.