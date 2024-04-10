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Белоруска Анна Королёва завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

10 апреля 2024 14:58
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Анна Королева замкнула тройку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам памяти Владимира Беляева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Анна Королёва завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам-1

Турнир проходит в Апатитах. Белоруска в забеге на 5 километров свободным стилем показала хороший ход по дистанции и сумела опередить многих мастеровитых россиянок. В итоге Анна завоевала бронзовую награду. Победительницей стала Екатерина Смирнова, серебро у Лидии Горбуновой. Еще одна белоруска Ирина Кравцова показала 58-й результат. Всего на старт вышли 98 спортсменок.

# Спортивные соревнования # Анна Королева

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