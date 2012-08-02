Скандалы Олимпиады-2012. 16-летнюю пловчиху из Китая, установившую два мировых рекорда на Олимпиаде в Лондоне, обвиняют в употреблении допинга

Новости Олимпиады. В финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексным стилем 16-летняя китаянка Йе Шивень установила олимпийский рекорд – 2 минуты 7.57 секунды. Напомним, это второй мировой рекорд китайской спортсменки на Олимпиаде в Лондоне. Первый был установлен Йе на дистанции 400 м, которую девушка преодолела за 4 минуты 28,43 секунды. Китаянка не только побила мировой рекорд, преодолев дистанцию в комплексном плавании на 400 метров за 4:28.43, но и опередила на последних 50 метрах победителя соревнования среди мужчин Райана Лохте.

Олимпийский чемпион Райан Лохте поражен скоростью 16-летней китаянки Йе Шивэнь, сообщает ctv.by со ссылкой на The Telegraph.

Райан Лохте, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион:

Мы говорили о рекорде китаянки с ребятами на ужине, это впечатляет. Она очень быстра, и, думаю, могла бы обогнать меня, плыви она рядом со мной.

Глава Ассоциации тренеров по плаванию США Джон Леонард заявил, что китайская пловчиха Йе Шивэнь, возможно, использовала генный допинг. Джон охарактеризовал выступление спортсменки как «невероятное», сообщает ctv.by со ссылкой на The Guardian.

Джон Леонард, исполнительный директор Международной ассоциации тренеров по плаванию, глава Ассоциации тренеров по плаванию США:

Китаянка похожа на суперженщину! История нашего вида спорта говорит, что когда мы видим что-то невероятное, то в дальнейшем здесь оказывается замешан допинг. Последние 100 метров дистанции в исполнении Шивень напомнили мне эру спортсменок из ГДР. Я в плавании 45 лет, и вижу, когда творится что-то несправедливое. Некоторые сейчас говорят: «Ей всего 16 лет, в таком возрасте чудеса случаются». Да, случаются. Но когда девушка опережает одного из самых быстрых пловцов в мире, а своих соперниц обгоняет на три с половиной корпуса, это вызывает вопросы.

Представитель медицинской комиссии Международного Олимпийского комитета, назвал высказывания Леонарда «спекуляцией» и отметил, что утверждать голословно – это «против всех правил спортивной морали».

Личный тренер 14-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса Боб Боумэн прокомментировал обвинения в адрес китаянки, сообщает ctv.by со ссылкой на The Telegraph.

Боб Боумэн, личный тренер 14-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса:

Я понимаю, откуда идут эти слухи. Но я считаю, что надо сначала разобраться в ситуации, прежде чем делать такие поспешные заявления. Я мало видел заплывов с участием Шивень до Олимпиады, но у нее безупречная техника, и она отлично умеет плавать.

Майкл Фелпс признался, что был шокирован результатом 16-летней спортсменки. Тем не менее, после второго олимпийского рекорда, установленного Йе, пресса попыталась спровоцировать допинговый скандал. Журналисты наперебой приводили комментарии учёных, специализирующихся на проблеме допинга.

Британский биоэтик Энди Миа накануне Олимпиады в Лондоне заявил информационному агентству AFP, что, если стометровку выиграет атлет, в организм которого были искусственно внесены генетические изменения, об этом, скорее всего, никто не узнает. Во всяком случае, в ближайшие несколько лет.

Ученые выделили уже 200 мутаций, которые позволяют добиться выдающихся достижений в спорте. Так, у финского лыжника Ээро Мянтюранта, в 60-е годы XX века получившего семь олимпийских медалей, обнаружили крайне редкую мутацию в гене EPOR, благодаря которой в его теле производилось больше красных кровяных телец, чем у остальных атлетов.

Доктор медицинских наук Ильдус Ахметов предполагает, что мутации можно создать при помощи генного допинга, сообщает ctv.by со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

Ильдус Ахметов, глава Учебно-научной лаборатории технологий подготовки спортивного резерва Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма:

Такие препараты на данный момент уже существуют, они разработаны, и в любой лаборатории по синтезу химических веществ их можно приобрести. Я уверен, что имеется не менее десятка людей по всему миру, которые этот допинг уже употребили и какой-то эффект от этого уже получили. Препараты повышают выносливость у человека, их можно использовать в лыжных гонках, видах спорта на выносливость, например, марафонский бег, спортивная ходьба, велошоссе, академическая гребля и т.д. То есть там, где необходимо выполнять очень долгую мышечную работу.

Пару лет назад китайские ученые провели интересный эксперимент. В результате «исправления» генетической информации подопытная мышь без всяких тренировок стала в два раза выносливее, чем её сородичи. Заодно она совершенно забыла об ожирении и, несмотря на высококалорийные «диеты», сохраняла завидную форму. Учёный, работавший над проектом, уверен, что добиваться высоких результатов на спортивных соревнованиях, можно без тренировок, применяя генный препарат.

Ли Суини, доктор медицинских наук (Китай):

Если ввести этот препарат обычному человеку, то, во-первых, его мышцы станут сильнее практически без тренировок, а во-вторых, если это атлет, то его тренировки станут куда эффективнее. Любая травма будет заживать быстрее, а эффект упражнений окажется более продолжительным.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) внесло некоторые гены в свой «черный список», однако точного объяснения его действия и тем более методик «отлова» провинившихся у ВАДА до сих пор нет. «Разрешить нельзя запретить?» – медики пока не знают, где ставить запятую в «деле» о генном допинге.

На предыдущих Играх в Пекине уже звучали сомнения в том, что некоторые атлеты КНР честно зарабатывали золотые медали. Особенно, когда штангистка Лю Чуньхун прибавила к рекорду россиянки Оксаны Сливенко не два и не пять, а сразу десять килограммов. Нереальными называли и результаты китаянок на соревнованиях по прыжкам в воду. Скептики намекали: то ли тесты на допинг не на высоте, то ли китайцы употребляют что-то такое, что превращает их в супергероев.



Недоверие к результатам китайской спортсменки вызвало бурю возмущения у неё на родине. Китайские СМИ связывают все происходящее с изначальной враждебностью Запада по отношению к Поднебесной. Отец олимпийской чемпионки высказался о наличии в головах европейцев и американцев «стереотипов и предвзятости».

Глава антидопингового департамента министерства спорта Китая Цзян Чжисюэ заявил о том, что спортсмены из его страны уже прошли в Лондоне около 100 допинг-тестов, и ни одного положительного результата не было.

Национальный Олимпийский комитет Британии уверен, что Йе Шивель победила честно. Глава Британского олимпийского комитета Колин Мойниген и председатель оргкомитета Игр-2012 Себастьян Коу выступили с заявлением Международной федерации плавания (FINA) по поводу обвинений Йе Шивэнь в употреблении допинга, сообщает ctv.by со ссылкой на The Guardian.

Колин Мойниген, глава Британского олимпийского комитета:

FINA заявляет, что появившиеся в СМИ обвинения в адрес Е Шивень не имеют под собой никакой почвы. Шивэнь выполнила все обязательства по допинг-контролю перед FINA, четыре раза за последние 12 месяцев она сдавала тесты. Заявление следует воспринять окончательным и бесповоротным, поскольку FINA появляется ведущей организацией в борьбе с допингом, и ее политика направлена на спорт без допинга во всех водных видах спорта.

Представитель Международного Олимпийского Комитета призвал общественность прекратить распространение слухов о возможности употребления допинга 16-летней китайской пловчихой Йе Шивень. Адамс подчеркнул, что результатам китаянки следует аплодировать стоя, сообщает ctv.by со ссылкой на Associated Press.

Марк Адамс, представитель Международного Олимпийского Комитета:

Спортсмены мирового класса соревнуются друг с другом на очень высоком уровне и бьют рекорды постоянно. Представьте, если любая громкая победа будет ставить атлета под подозрение. Это будет очень разрушительно действовать на весь спорт. Пора заканчивать со всеми этими подозрениями. Спортсменку следует уважать за ее талант.

Британские СМИ запестрили заголовками: «Обвинение Йе Шивель захлебнулось». На пресс-конференции китайская пловчиха заявила, что категорически отрицает факт применения допинга, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Йе Шивень, обладательница двух золотых медалей на Олимпиаде-2012 в Лондоне:

Думаю, это немного несправедливо по отношению ко мне. Другие пловцы тоже успели завоевать по несколько золотых наград, почему критикуют именно меня? Ведь все мои достижения – результат тренировок. Мы работаем очень напряженно. Хочу сказать слова благодарности нашим специалистам и моим товарищам по команде. Это те люди, которые помогли мне стать сильной. С их помощью я независима от слухов. Я никогда не стала бы использовать допинг. У китайцев в этом плане чистые руки. Бог что-то дает нам и что-то забирает. С его помощью каждый может быть гением.



Рекордсменка подчеркнула, что в мире профессионального спорта нужно не только усердно трудиться, но и правильно выбирать тех, на кого впоследствии стоит равняться.

Йе Шивень, обладательница двух золотых медалей на Олимпиаде-2012 в Лондоне:

Майкл Фелпс всегда был моим кумиром, он им и остается. Надеюсь, в один прекрасный день я смогу стать такой, как он.

Справка сtv.by



Олимпийская чемпионка Йе Шивень родилась в городе Чжэцзян 1 марта 1996 года. Рост – 172 см, вес – 64 кг. Спортсменка впервые принимает участие на Олимпийских играх. Её спортивный дебют состоялся в сборной Китая в 2010 году. Уже через год (в 2011 году) девушка стала чемпионкой мира на 200 м, в 2010 – двукратной чемпионкой Азиатских игр.

Спортом занимается с 2003 года. По словам Йе, в секцию плавания она записалась после того, как воспитательница в детском саду заметила, что у девочки длинные руки. Среди любимых занятий Йе – просмотр телевизора и чтение детективов.