Лига Европы УЕФА. «Гомель» и «Ливерпуль» встретятся 2 августа в городе над Сожем

Новости Беларуси. В Гомеле 2 августа праздник для любителей футбола. Там пройдет матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы между местным клубом «Гомель» и английским «Ливерпулем». Футболисты последнего уже прибыли в областной центр накануне.

Начали съезжаться в город над Сожем и английские фанаты. Всего ожидается приезд около 300 человек. Милиция будет работать в усиленном режиме. Во время матча правоохранители будут дежурить на стадионе «Центральный» и прилегающей к нему территории, а также в местах массового отдыха.

Болельщикам стоит приходить на игру заранее – при большом скоплении людей проход на стадион может быть затруднен. Пропускать на трибуны начнут за 1,5 часа до стартового свистка. Начнется игра в 21.00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.