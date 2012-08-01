Олимпиада-2012. Бабушка теннисистки Марии Шараповой: «Благодаря внучке я в 71 год самая модная бабушка Беларуси!»

Новости Олимпиады. Галина Демьяновна, бабушка Марии Шараповой живёт в Гомеле, но со знаменитой внучкой всегда на связи. Когда по телевизору показывают теннис, бабушка забывает про существование сериалов. Галина Демьяновна старается не пропускать ни одного матча с участием Маши, сообщает ctv.by со ссылкой на телегид «Антенна».

Галина Шарапова, бабушка теннисистки Марии Шараповой:

Мне нравится азарт, с которым Маша выходит на корт. На самом деле моя внученька – очень добрая и ранимая девочка. Только кажется, что она стены лбом прошибает, на самом деле каждую неудачу принимает близко к сердцу. Даже удивляюсь иногда: всех она любит и жалеет. Она – моя радость! Очень горжусь медалью внучки «За заслуги перед Отечеством» и тем, что она – посол доброй воли ООН.

Родители Маши родом из Гомеля. За несколько месяцев до рождения дочери семья Шараповой переехала в Сибирь из-за неблагоприятной экологической обстановки, сложившейся в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Мария начала заниматься теннисом в 4 года, к тому времени её семья уже жила в Сочи. Отец Марии (сын Галины Демьяновны) стремился развивать теннисный талант дочери и по совету знаменитой чехословацкой теннисистки Мартины Навратиловой переехал с дочерью в США, где Маша поступила в американскую теннисную академию.

Галина Шарапова, бабушка теннисистки Марии Шараповой:

С Машей я познакомилась, когда ей исполнилось пять лет. Впервые я увидела внучку в Сочи и была поражена: ребёнок уже год занимался теннисом! Внучка так настойчиво и увлечённо играла, что мне стало понятно: дружба с ракеткой всерьёз и надолго. С тех пор, когда мой сын с Машей переехал в США, вижу внучку в основном в газетных публикациях и по телевизору. Два года назад она прилетала в Беларусь, чтобы поддержать проект помощи больным деткам из Рогачёва и со мной повидаться. Нам удалось всего часок поговорить.

По приезду в Гомель теннисистка провела пресс-конференцию во дворце Румянцевых и Паскевичей. Мария призналась, что чувствует себя частью Беларуси.

Мария Шарапова, теннисистка:

Я родилась в России и жила там семь лет, провела свое детство, но знаю, что мои родители здесь жили. И когда я сюда приезжаю, то чувствую себя частью Гомеля.

Очень рада, что приехала, этот город занимает особое место в моем сердце. Последний раз я приезжала сюда 10 лет назад, и знаете мне очень приятно сейчас идти по этим улицам и узнавать места, в которых я была.

Бабушке Маша звонит часто, каждый раз после важных соревнований. Спортсменка рассказывает об интересных встречах и сердечных тайнах.

Галина Шарапова, бабушка теннисистки Марии Шараповой:

Хоть расстояние и помешало стать настоящими подружками, Маша мне доверяет. И балует меня невероятно! Ни Маша, ни её отец Юра никогда и ни в чём мне не отказывают. Внучка сумками подарки привозит! Таких вещей и украшений ни у кого нет. И духи у меня есть брендовые – Maria Sharapova. Благодаря внучке я в 71 год самая модная бабушка Беларуси!

25-летняя спортсменка не любит разговоры о том, как она начинала свою карьеру, и готова в тысячный раз опровергнуть всякие слухи о своей семье. Когда-то по причине переезда в Америку пришлось расстаться с мамой. Мария говорила с мамой по телефону лишь раз в полгода, и в такие моменты маленькая спортсменка старалась не расстраивать маму и не рассказывала ей о травмах, которые она неизбежно получала во время обучения в Академии Ника Боллетьери. Но дороже семьи, по заверениям теннисистки, у нее ничего нет, сообщает ctv.by со ссылкой на Shape.

Мария Шарапова, теннисистка:

Дело вовсе не в том, успешен ты или нет. Многие вещи происходят или произойдут не просто так, а как следствие чего-либо, являясь, в свою очередь, причиной будущих ваших дел. Я была молода и счастлива. Я жила в солнечной Флориде, изучала новый язык и играла в любимый теннис, но для мамы было очень тяжело потерять сразу мужа и дочь. Когда мы уехали от неё, ей было 27, сейчас, когда этот возраст не так далек от меня, я начинаю лучше понимать, что она чувствовала в тот момент.

Рядом с Машей всегда отец: он сопровождает дочь во всех поездках. На кортах турнира «Большого шлема» спортсменку поддерживала мама. Отец болел за дочь с экрана телевизора, сообщает ctv.by со ссылкой на «Советский спорт».

Мария Шарапова, теннисистка:

Папа во Флориде. Сидит с моей собачкой. Следит за всеми матчами! Жаль, он не умеет писать sms-ки! Он пишет сразу на двух языках – русском и английском. Получается какой-то невообразимый микс из слов и выражений, прочитать и понять который просто невозможно. Я пытаюсь связываться с ним по скайпу, но это тоже похоже на ночной кошмар. Папа просто не знает, куда кликать, чтобы ответить на мой звонок. Так что остается телефон. Звоню ему каждый день. Надо же убедиться, что моя собачка еще жива! Видите, у меня здоровская семья! Я, правда, у них очень испорченная. Но мне повезло – у меня лучшая мама на свете! Ох, если бы мне передался хоть один процент её материнских качеств – я была бы счастлива.