Сильнейшая девочка планеты: 16-летняя россиянка установила мировой рекорд в жиме лежа

Новости России. На турнире «Арнольд классик» в американском городе Коламбусе (штат Огайо) россиянка Марьяна Наумова установила рекорд в жиме штанги лежа.

Девушка справилась со штангой весом 110 кг.

Это новый мировой рекорд в ее возрастной группе по версии IPF. Подробнее об участии в соревновании спортсменка рассказала на своей странице в социальной сети. Марьяна также поделилась планами на будущее.

Марьяна Наумова (запись на странице vk.com):

Повторила свой результат на России. К сожалению, с 115 не справилась. Странно, в руках чувствовала, что пожму, но плохо сорвала и не выжала.

Спасибо за все моему тренеру Вячеславу Соловьеву, а также руководству ФПР за помощь в организации этой поездки!

Теперь цель – чемпионат Беларуси и чемпионат мира в мае! Все круто, очень понравилась атмосфера на турнире, отличная зона разминки, отличный помост.

Шестнадцатилетняя Марьяна Наумова