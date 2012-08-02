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Олимпиада-2012. 2 августа за медали поборются дзюдоист Евгений Бедулин и пловчиха Александра Герасименя

02 августа 2012 07:14
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Новости Олимпиады. 2 августа участники игр разыграют 18 комплектов наград. Из белорусских спортсменов за медали поборется дзюдоист Евгений Бедулин. Среди пловцов надежды белорусов связаны с финальным заплывом на 100 метров вольным стилем, где выступит чемпионка мира на этой дистанции Александра Герасименя.

В соревнованиях по академической гребле – полуфинал. В одиночный заплыв отправится двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен. А наш мужской экипаж, четверка, поборется за выход в финал.

На теннисный корт выйдет в четвертьфинале первая ракетка планеты Виктория Азаренко. В смешанных парах она будет играть в дуэте с Максимом Мирным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012 # Александра Герасименя

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