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Синхронное плавание. Белорусский дуэт занял 3 место на «Московском калейдоскопе»

29 мая 2024 14:53
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Первый же день всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Московский калейдоскоп» принес белорусской команде награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Синхронное плавание. Белорусский дуэт занял 3 место на «Московском калейдоскопе»-1

Серебром технической программы отметилась наша группа. Она сумела вклиниться на пьедестал между российскими коллективами. В состязаниях дуэтов отличились Ирина Шинкевич и Ольга Демидович. Их композицию судьи оценили третьей суммой баллов. Нужно отметить, что другой наш тандем расположился в шаге от пьедестала, став четвертым. Всего в стартовых протоколах было девять пар.

# Синхронное плавание

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