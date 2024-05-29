Синхронное плавание. Белорусский дуэт занял 3 место на «Московском калейдоскопе»

Серебром технической программы отметилась наша группа. Она сумела вклиниться на пьедестал между российскими коллективами. В состязаниях дуэтов отличились Ирина Шинкевич и Ольга Демидович. Их композицию судьи оценили третьей суммой баллов. Нужно отметить, что другой наш тандем расположился в шаге от пьедестала, став четвертым. Всего в стартовых протоколах было девять пар.