Белоруска Александра Петрова выиграла бронзовую медаль ЧЕ по пулевой стрельбе в Хорватии

Белоруска Александра Петрова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир проходит в Хорватии. В финал пистолетчиц наша спортсменка квалифицировалась только с седьмым результатом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начальные выстрелы также не задались. Но с середины серии девушка начала прибавлять в точности и обходить конкуренток. В итоге, набранной суммы оказалось достаточно, чтобы подняться на третью ступень на пьедестале. Петрова принесла Беларуси 29-ю лицензию на Олимпиаду.