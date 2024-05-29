Прямой эфир

Белоруска Александра Петрова выиграла бронзовую медаль ЧЕ по пулевой стрельбе в Хорватии

29 мая 2024 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белоруска Александра Петрова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир проходит в Хорватии. В финал пистолетчиц наша спортсменка квалифицировалась только с седьмым результатом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Александра Петрова выиграла бронзовую медаль ЧЕ по пулевой стрельбе в Хорватии-1

Начальные выстрелы также не задались. Но с середины серии девушка начала прибавлять в точности и обходить конкуренток. В итоге, набранной суммы оказалось достаточно, чтобы подняться на третью ступень на пьедестале. Петрова принесла Беларуси 29-ю лицензию на Олимпиаду.

# Спортивные соревнования # Александра Петрова

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко и Соболенко обошли первых соперниц на открытом чемпионате Франции
29 мая 2024 14:44

Азаренко и Соболенко обошли первых соперниц на открытом чемпионате Франции

Дарья Чуприс стала обладательницей олимпийской лицензии по пулевой стрельбе
29 мая 2024 14:39

Дарья Чуприс стала обладательницей олимпийской лицензии по пулевой стрельбе

Определились финалисты Республиканской студенческой баскетбольной лиги
28 мая 2024 20:42

Определились финалисты Республиканской студенческой баскетбольной лиги

Белоруска Дарья Чуприс получила лицензию на Игры в Париж
28 мая 2024 20:32

Белоруска Дарья Чуприс получила лицензию на Игры в Париж

Александр Суворов подписал контракт с «Сочи»
28 мая 2024 20:24

Александр Суворов подписал контракт с «Сочи»

Соболенко разгромила Андрееву в первом круге открытого чемпионата Франции по теннису
28 мая 2024 20:22

Соболенко разгромила Андрееву в первом круге открытого чемпионата Франции по теннису

Юные спортсмены из всех областей Беларуси участвуют в отборочном этапе «Кожаного мяча»
28 мая 2024 18:58

Юные спортсмены из всех областей Беларуси участвуют в отборочном этапе «Кожаного мяча»

Стали известны финалисты Республиканской баскетбольной студенческой лиги среди девушек
28 мая 2024 14:12

Стали известны финалисты Республиканской баскетбольной студенческой лиги среди девушек

Никита Кирильцев выиграл Гран-при Тулы по велоспорту
28 мая 2024 13:58

Никита Кирильцев выиграл Гран-при Тулы по велоспорту

Владислав Бабкевич заключил контракт с питерским волейбольным «Зенитом»
28 мая 2024 13:56

Владислав Бабкевич заключил контракт с питерским волейбольным «Зенитом»

Футболисты «Гомеля» на выезде одержали победу над «Днепром» в матче ЧБ
28 мая 2024 11:30

Футболисты «Гомеля» на выезде одержали победу над «Днепром» в матче ЧБ

Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Россией и Израилем
27 мая 2024 19:03

Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Россией и Израилем