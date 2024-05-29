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Кристиан Хенкель пополнил ряды минского хоккейного «Динамо»

29 мая 2024 14:52
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Очередным игроком минского хоккейного «Динамо» стал Кристиан Хенкель. «Зубры» и «Барыс» произвели обмен исполнителями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кристиан Хенкель пополнил ряды минского хоккейного «Динамо»-1

Из российской дружины в нашу столицу проследовал защитник. В обратном направлении отправился нападающий Владислав Кодола. Хенкель выступал за клуб из Астаны на правах аренды. Он сыграл в 32-х матчах, в которых отметился одной шайбой и шестью ассистами. Возвращение в «Динамо» состоялось спустя пять лет отсутствия.

# Хоккей

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