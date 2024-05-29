Кристиан Хенкель пополнил ряды минского хоккейного «Динамо»

Из российской дружины в нашу столицу проследовал защитник. В обратном направлении отправился нападающий Владислав Кодола. Хенкель выступал за клуб из Астаны на правах аренды. Он сыграл в 32-х матчах, в которых отметился одной шайбой и шестью ассистами. Возвращение в «Динамо» состоялось спустя пять лет отсутствия.