Кристиан Хенкель пополнил ряды минского хоккейного «Динамо»

Очередным игроком минского хоккейного «Динамо» стал Кристиан Хенкель. «Зубры» и «Барыс» произвели обмен исполнителями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Очередным игроком минского хоккейного «Динамо» стал Кристиан Хенкель. «Зубры» и «Барыс» произвели обмен исполнителями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Из российской дружины в нашу столицу проследовал защитник. В обратном направлении отправился нападающий Владислав Кодола. Хенкель выступал за клуб из Астаны на правах аренды. Он сыграл в 32-х матчах, в которых отметился одной шайбой и шестью ассистами. Возвращение в «Динамо» состоялось спустя пять лет отсутствия.