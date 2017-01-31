Силовой экстрим и безэкипировочный пауэрлифтинг: насколько развиты эти виды спорта в Беларуси?

Федерация силового экстрима была создана 5 лет назад. И тогда же провела свой первый турнир «MINSK OPEN CUP- 2012». Теперь он стал ежегодным. Кроме этого федерация проводит соревнования и по пауэрлифтингу без использования экипировки.

Насколько развит этот вид спорта в Беларуси? Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Лепешко, председатель президиума федерации силового экстрима и безэкипировочного пауэрлифтинга, Александр Курак, участник Лиги чемпионов по силовому экстриму и безэкипировочному пауэрлифтингу.