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Силовой экстрим и безэкипировочный пауэрлифтинг: насколько развиты эти виды спорта в Беларуси?

31 января 2017 08:04
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Федерация силового экстрима была создана 5 лет назад. И тогда же провела свой первый турнир «MINSK OPEN CUP- 2012». Теперь он стал ежегодным. Кроме этого федерация проводит соревнования и  по пауэрлифтингу без использования экипировки.

Насколько развит этот вид спорта в Беларуси? Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Лепешко, председатель президиума федерации силового экстрима и безэкипировочного пауэрлифтинга, Александр Курак,  участник Лиги чемпионов по силовому экстриму и безэкипировочному пауэрлифтингу.

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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