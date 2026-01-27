Теперь официально! Сэм Энас продлил контракт с минским «Динамо» на два сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Американский форвард проводит третий розыгрыш в составе «зубров». За это время нападающий сыграл 189 поединков и набрал 153 очка. Прямо сейчас он возглавляет бомбардирскую гонку Континентальной хоккейной лиги, в его активе 59 баллов. Кроме того, Энас в текущей «регулярке» установил рекорд результативности столичного клуба, побив достижение Шарля Лингле, державшееся 11 лет.

На данный момент «Динамо-Минск» занимает второе место в таблице Западной конференции. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 29 января на выезде против «Сибири».