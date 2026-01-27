Свыше 280 юных биатлонистов со всей Минской области собрал в Борисове лыжный забег

Несмотря на не совсем лыжную погоду, ребята настроя не теряли – даже дождь и ледяная корка на снегу не способны сломить их волю к победе.

В Борисове собрались искренние любители зимнего спорта. Около 140 юных биатлонистов со всей Минской области принимают участие в финале соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На старты вышли юные спортсмены от 10 до 15 лет, которые влюблены в биатлон, но пока не занимаются им профессионально. Для каждого – это уникальная возможность проверить свои силы. К слову, соревнования проходят на новой лыжероллерной трассе возле «Борисов-Арены», которую открыли в 2025 году. Сегодня на старте – мальчики, завтра на лыжи встанут девочки. Ребятам предстоит покорить снежные дистанции длиной в два километра, где подготовлено 24 огневых рубежа.

Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

С 2007 года «Лыжный снайпер» собирает с каждым годом все больше и больше ребят, заинтересованных в биатлоне. На сегодняшний день провели региональные отборы в районах. Более полутора тысячи детей приняло в этих соревнованиях участие.

Владимир Губаревич, заместитель начальника управления спорта Миноблисполкома:

Благодаря тому, что место расположения у нас на сегодняшний день определено, это «Борисов-Арена», то здесь есть все, полностью все условия, которые позволяют комфортно проводить учебно-тренировочный сбор или организовать те или иные соревнования.

– Несмотря на дождь, наша команда нацелена на победу. Готовы показывать хорошие результаты и надеемся поехать на республику.

Областные соревнования проходят в 19-й раз и продлятся по 29 января. Три дня горячих баталий. После личных забегов, пройдет эстафетная гонка. Всего в финале встретятся 280 юных спортсменов.