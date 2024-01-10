Егор Шарангович стал второй звездой матча НХЛ

Егор Шарангович оформил дубль и стал второй звездой матча, в котором «Калгари» победил «Оттаву». При этом нужно отметить, что «огненные» трижды уступали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но всякий раз находили в себе силы на камбэк. Финальный результат – 6:3. Наш форвард действовал во втором звене и отличился на 24-й и 56-й минутах. Общее время на льду составило почти 17 минут. Показатель полезности +2. Таким образом, в 41-м противостоянии у Шаранговича стало 27 результативных действий.