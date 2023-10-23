Сильнейшие атлеты со всей страны – как стартовал ЧБ по бадминтону

Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» стартовал чемпионат Беларуси по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открывало турнир командное первенство. В борьбу за медали вступили все наши сильнейшие атлеты, в том числе лидеры сборной.

Чемпионат страны – главный старт сезона для белорусских спортсменов. На награды претендуют представители четырех команд: два состава Минска, а также дружины Гомельской и Брестской областей. Помимо прочего, в рамках старта тренерский штаб просматривает перспективную молодежь.

Алексей Конах, главный тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:

Сейчас мы рассчитываем на молодые таланты, такие как Миша Макаров из Бреста и Софья Яновская из Минска. Это дети еще, у них вся жизнь впереди. Они здесь достойно выступают и уже на взрослых соревнованиях проявляют себя.

Важно отметить, что белорусских атлетов допустили к участию в международных стартах. Уже с 1 марта наши бадминтонисты смогут бороться за рейтинговые очки. Возвращаться на мировую арену после длительного перерыва волнительно, но сохранять форму лидерам помогают турниры против российских спортсменов.

Марьяна Вербицкая, спортсменка сборной Беларуси по бадминтону:

В РФ представлены еще тренеры, которые были на олимпиадах, видели огромный и крутой уровень наших азиатов. Даже можно сравнить с первыми турнирами и как мы выезжаем сейчас, играем против тех же игроков. И если в первые разы мы выходили, просто отдавали, пожимали руки и уходили с корта, то сейчас мы можем и выигрывать.