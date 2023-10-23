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Арина Соболенко остаётся первой ракеткой планеты

23 октября 2023 13:49
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Арина Соболенко остается первой ракеткой планеты. Женская теннисная ассоциация представила новую версию рейтинга. Таким образом, на итоговый турнир наша прима поедет в качестве главной фаворитки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко остаётся первой ракеткой планеты-1

Идущая второй Ига Свентек сможет отобрать лидерство только в случае выигрыша соревнований. Виктория Азаренко по итогам недели выпала из топ-20. Теперь она располагается на 22-й позиции. Александра Саснович совершила косметический подъем и заняла 85-ю позицию. В мужской табели о рангах серб Новак Джокович вне конкуренции – он первый. Белорус Илья Ивашко – 188-й. Егор Герасимов прибавил 26 позиций и располагается на 371-м месте.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Фотофакт

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