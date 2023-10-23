Арина Соболенко остаётся первой ракеткой планеты

Идущая второй Ига Свентек сможет отобрать лидерство только в случае выигрыша соревнований. Виктория Азаренко по итогам недели выпала из топ-20. Теперь она располагается на 22-й позиции. Александра Саснович совершила косметический подъем и заняла 85-ю позицию. В мужской табели о рангах серб Новак Джокович вне конкуренции – он первый. Белорус Илья Ивашко – 188-й. Егор Герасимов прибавил 26 позиций и располагается на 371-м месте.