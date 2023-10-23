КХЛ. Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев»

Минское «Динамо» впервые с 2014 года обыграло «Салават Юлаев» на домашнем льду. Таким образом, «зубры» прервали серию из трех поражений. По злому року начало вновь не задалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» впервые с 2014 года обыграло «Салават Юлаев» на домашнем льду. Таким образом, «зубры» прервали серию из трех поражений. По злому року начало вновь не задалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К 8-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова уступали – 0:2. При этом важно отметить, что моменты у хозяев были. Но до поры до времени шайба никак не хотела оказываться в сетке. Настойчивость белорусов была вознаграждена. «Динамо» забросило по разу в каждом из периодов. По истечении 60 минут на табло горели 2:2. В овертайме фортуна отдала должок «зубрам». Викторию принес Коди Керран – 3:2, но в таблице наш клуб по-прежнему на седьмом месте. Канадец признан лучшим игроком дня в лиге