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Результаты белорусов на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке

23 октября 2023 13:52
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В Санкт-Петербурге продолжаются всероссийские соревнования по велоспорту на треке. На сей раз участники разыгрывают медали в омниуме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты белорусов на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке-1

Наш Денис Мазур отлично проявил себя в первом виде, скретче. Белорус показал второе время дня. Роман Тишков стал пятым, его тезка Романов – шестым. В состязаниях юниоров у Владислава Яроша также пятое промежуточное место. А юниорка Полина Кондар сумела выиграть гонку темпо.

# Велоспорт # Денис Мазур # Роман Тишков # Фотофакт

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