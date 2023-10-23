Результаты белорусов на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке

В Санкт-Петербурге продолжаются всероссийские соревнования по велоспорту на треке. На сей раз участники разыгрывают медали в омниуме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш Денис Мазур отлично проявил себя в первом виде, скретче. Белорус показал второе время дня. Роман Тишков стал пятым, его тезка Романов – шестым. В состязаниях юниоров у Владислава Яроша также пятое промежуточное место. А юниорка Полина Кондар сумела выиграть гонку темпо.