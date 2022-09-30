Богданович: в хоккейный мир возвращается разум, который понимает, что без Беларуси и России чемпионаты неполноценные

В Турции проходит полугодовой Конгресс Международной федерации хоккея, на котором была представлена концепция возвращения сборных Беларуси и России к участию в системе чемпионатов мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Очень приятно, что в спортивный хоккейный мир возвращается разум, который понимает, что без Беларуси и России чемпионаты неполноценные, потому что мы видим по голосованию, что 98 членов проголосовали за участие наших команд, чтобы они оставались в элитных дивизионах. Поэтому всем нашим спортсменам только удачи, хороших тренировок. Верим в то, что мы скоро будем покорять чемпионаты мира.