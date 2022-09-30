Прямой эфир

Белорусский хоккеист Илья Усов дебютировал в предсезонном матче за «Тампу»

30 сентября 2022 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, в которых принимают участие, в том числе. и белорусские хоккеисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, ночью «Тампа» уступила «Нэшвиллу» в выставочном матче 0:2.

Белорусский хоккеист Илья Усов дебютировал в предсезонном матче за «Тампу»-1

В составе «молний» в третьем звене играл белорусский нападающий Илья Усов. Хоккеист провел на льду 14 минут и 28 секунд. Он исполнил один бросок в створ ворот, применил два силовых приема, допустил одну потерю, выиграл два из шести вбрасываний и завершил поединок с показателем полезности 0.

К слову, это был дебютный матч Усова за основной состав «Тампы» в предсезонке.

# Хоккей # Илья Усов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбол. Белорусская сборная одержала первую победу в Молодёжной лиге России
30 сентября 2022 12:41

Волейбол. Белорусская сборная одержала первую победу в Молодёжной лиге России

«Брест» впервые за 10 лет обыграл «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею
30 сентября 2022 12:36

«Брест» впервые за 10 лет обыграл «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею

Конгресс IIHF принял решение о механизме возвращения Беларуси в систему чемпионатов мира
30 сентября 2022 11:54

Конгресс IIHF принял решение о механизме возвращения Беларуси в систему чемпионатов мира