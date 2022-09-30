Белорусский хоккеист Илья Усов дебютировал в предсезонном матче за «Тампу»

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, в которых принимают участие, в том числе. и белорусские хоккеисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, ночью «Тампа» уступила «Нэшвиллу» в выставочном матче 0:2.

В составе «молний» в третьем звене играл белорусский нападающий Илья Усов. Хоккеист провел на льду 14 минут и 28 секунд. Он исполнил один бросок в створ ворот, применил два силовых приема, допустил одну потерю, выиграл два из шести вбрасываний и завершил поединок с показателем полезности 0.