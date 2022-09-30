ПСК и «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс» провели турнир по женскому футболу в Барановичах

Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб и «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс» продолжают совместную работу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз в Барановичах состоялся республиканский турнир по женскому футболу. Участие в старте принимали команды из домов и школ-интернатов для детей с особенностями психофизического развития, тренирующиеся по программе «Спешиал Олимпикс». Победа здесь далеко не самое важное. Все коллективы и девушки, независимо от занятых мест и результатов, получили памятные подарки и медали.

Лариса Таболина, исполнительный директор ОО «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:

Мы очень рады, что спорт был, есть и остается главным национальным приоритетом в Республике Беларусь. И благодаря нашему эффективному и продуктивному сотрудничеству с Президентским спортивным клубом в этом году проведено уже более 10 мероприятий по программам «Спешиал Олимпикс». Футбол как вид спорта позволяет развивать такие качества, как сила, быстрота, выносливость и целеустремленность. И мы надеемся, что эти жизненные качества помогут нашим девочкам реализовать свои планы, в том числе и профессиональные.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания РБ:

Мы очень рады, что Барановичи стали таким центром спортивного праздника. И действительно здоровому образу жизни, активному образу жизни, занятиям спортом в государстве уделяется первостепенное значение. Спортивные достижения – это элемент дружбы, элемент общения. Они смотрят и понимают, что и государство, и мы, взрослые, их никогда не бросим и одних в беде не оставим. Это сплачивает нас, это делает нас единым обществом и единым народом.