«Сильнее «Шахтёр», у них медальки». Павел Авдоченко и Олег Миканович о перспективах белорусского волейбола

Новости Беларуси. На прошлой неделе в плотной борьбе определился чемпион страны по классическому волейболу среди мужских команд. Шестой год кряду им становится солигорский «Шахтер». Отметим, что извечный соперник «горняков» – столичный «Строитель». Пальму первенства дружины перетягивают постоянно, и им это удается. Уважают ли конкуренты друг друга и какие перспективы у всего белорусского волейбола? Об этом рассказали чемпион страны Павел Авдоченко и главный тренер «Строителя» Олег Миканович в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ. «Сейчас же модно, стильно, молодежно». Какой размер ноги у Павла Авдоченко?

Юлия Силипицкая, СТВ:

А где обувь приобретаете? У вас 52-й размер?

Павел Авдоченко, диагональный ВК «Шахтер»:

Нет, 47-й. В основном в интернет-магазинах за границей. Юлия Силипицкая:

А штаны мама шьет? Павел Авдоченко:

Ну, не мама.

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:

Манжеты дошивает. Павел Авдоченко:

Подшиваем. Юлия Силипицкая:

Не можете носить, как Гаврош? Олег Миканович:

Ну, сейчас же модно, стильно, молодежно. Туда и в -20 °C. «Такая работа тренерская – неблагодарная. Съел и дальше пошел». Кому тяжелее дается переход в другой клуб: тренеру или игроку?

Юлия Силипицкая:

А теперь мне скажите: переходы из одного клуба в другой у вас, у игровиков, очень это принято. У вас как тренера душа не болит – взял и ушел? Олег Миканович:

Такая работа тренерская – неблагодарная. Съел и дальше пошел. Ты прекрасно понимаешь, что это рост для игрока. Для тренерской работы важно: ты его вырастил, дал ему какой-то толчок, развитие. Если он идет дальше, в более топовый клуб и у него дальше будет развиваться карьера, – это красота. Для меня это плюс. Павел Авдоченко:

Для блага сборной тоже идет. Юлия Силипицкая:

Паша, сколько вам раз приходилось быть новичком? Павел Авдоченко:

Достаточно много, потому что стремился все время куда-то дальше перейти. Юлия Силипицкая:

А тяжело внедряться в коллектив? Павел Авдоченко:

В каких-то моментах мне было тяжело, когда вообще новый коллектив. Например, когда в Россию переходил, никого не знал, мне достаточно тяжело было. А когда со многими ребятами знаком – легко. Юлия Силипицкая:

А чего из России вернулся? Павел Авдоченко:

Конкуренция. «Эта система непостоянная». Конкуренты выяснили, кто лучше играет в волейбол

Юлия Силипицкая:

Кто сильнее: «Шахтер» или «Строитель»? Олег Миканович:

По факту сильнее «Шахтер», у них медальки, чемпионство. Павел Авдоченко:

Эта система непостоянная, на данном моменте пока мы сильнее. Олег Миканович:

В нашей команде «Строитель» многие еще только начинают карьеру. Они не привыкли играть финалы, они до этого не выигрывали. Это сложно. Павел Авдоченко:

Сомневаются, они не верят. Юлия Силипицкая:

Вы такие большие, мужественные. Мне кажется, что вам все по плечу. Олег Миканович:

Я другое скажу. Мы-то выросли на улице. А они выросли немножко в другом: в планшетах. И там, если мне что-то не нравится, всегда есть кнопка «удалить». Мне что-то не нравится? Удалил. А здесь удалить нельзя. Некоторые играли вообще первый раз в своей жизни финал. Осталось чуть-чуть дожать, вроде бы все в наших руках, но чего-то не хватало. Павел Авдоченко:

В этом плане нет недооценки, мы понимаем, что они могут нам любую игру показать. Может, менее стабильную, но могут показать любую игру. «У каждого клуба есть свои амбиции». Можно ли собрать команду на российские соревнования?

Юлия Силипицкая:

Чемпионат России открыл широко двери. Две команды. Пусть кто-то один поедет? Или же третий есть вариант – из двух команд создать суперкоманду? Олег Миканович:

У каждого клуба есть свои амбиции. Павел Авдоченко:

Объединиться в один нереально, я думаю. Олег Миканович:

Мне кажется, нереально. Тут возникнет сразу много вопросов: на базе чьего клуба, кто это будет финансировать? Юлия Силипицкая:

Нет, я говорю не о клубе, а о команде. Павел Авдоченко:

Чтобы участвовать в российской Суперлиге, как? Всю сборную, не всю сборную, игроков из Беларуси, не из Беларуси?

Юлия Силипицкая:

Так вот скажите мне, раскрылись ворота – теперь больше вопросов, чем ответов? Олег Миканович:

Конечно. Павел Авдоченко:

Конечно, да. Юлия Силипицкая:

Закрываем или будем думать? Олег Миканович:

Открываем. Павел Авдоченко:

Надо иметь интересы клубов, как-то все обойти, согласовать. Олег Миканович:

Хоть десять команд, но только есть ли возможности? Мы понимаем, нужны игроки, чтобы там играть, а не приезжать и… «Я сторонник диалога». Как снимают напряжение в команде?

Юлия Силипицкая:

А вы спорите с тренерами? Павел Авдоченко:

Я уже выработал: то, что тренер сказал, надо сделать. Но я подойду потом, скажу, что я не согласен и что это надо по-другому. Юлия Силипицкая:

Деликатно и воспитанно. С вами спорят? Что вы делаете, по шапке сразу? Олег Миканович:

Всегда я сторонник диалога, что мы можем улучшить в игроке и в действиях своей команды. Юлия Силипицкая:

Что для вас надо сделать, чтобы убрать негатив и, наоборот, вселить позитив? Кто этим должен заниматься? Павел Авдоченко:

Стандартно все шутят, ходят и подкалывают друг друга. Юлия Силипицкая:

То есть вы юморком поднимаете настроение? Павел Авдоченко:

Почему спортсмены постоянно шутят? Потому что нагрузки физические и психологические. Олег Миканович:

Иногда даже можно и жестким криком что-то сказать. «Тебе сказали, что делать, – вперед». Почему быть игроком проще, чем тренером?

Юлия Силипицкая:

Трудно, наверное, быть тренером? Тяжелее, чем играть? Олег Миканович:

Игроком-то что? Пришел, тебе сказали, что делать, все – ты вышел и играй. Павел Авдоченко:

Игроком, да, тебе сказали, что делать, – вперед. Юлия Силипицкая:

Паша, почему вы соглашаетесь? Вы еще не были тренером. Павел Авдоченко:

Я думаю, игроком проще намного. Тренеру нужно до каждого донести это все, объяснить, показать. И когда игрок ничего не повторяет и не делает, это вообще. «Вот их взять и в интернат отдать». Какое будущее у белорусского волейбола?

Юлия Силипицкая:

Есть ли будущее у волейбола? Олег Миканович:

Чтобы, допустим, у нас этот рейтинг увеличивать, наши сборные надо заявлять во все турниры. Причем, чтобы в некоторых турнирах участвовать, особенно, если брать мировую лигу, это нужно сумасшедшее финансирование. Юлия Силипицкая:

Есть у нас спортсмены, которых мы можем двигать, финансируя их? Или пока еще они на стадии становления? Олег Миканович:

Есть, но вся же беда… Юлия Силипицкая:

15 найдем?

Павел Авдоченко:

Я думаю, даже больше найдем. Олег Миканович:

Но вся беда в переезде в соседнюю страну в 14-15 лет. Сделали условия там, учеба и все остальное. И буратино вылепили, одного, второго, третьего, четвертого, пятого. И все. Павел Авдоченко:

Игрокам мы не сможем запретить. Юлия Силипицкая:

Запретить – это очень кардинально. Павел Авдоченко:

Это будет отталкивать игрока. Юлия Силипицкая:

Какие еще есть варианты? Павел Авдоченко:

Пытаться с Россией договариваться.