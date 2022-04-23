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«Снова в одну шайбу разница». В матче чемпионата Беларуси «Металлург» победил «Юность»

23 апреля 2022 17:01
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси продолжается битва за титул. «Металлург» дома победил «Юность» со счетом 3:2 и сравнял счет в серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Снова в одну шайбу разница». В матче чемпионата Беларуси «Металлург» победил «Юность»-1

«Металлург» с победой! И будет седьмой матч у нас. 3:2 – «Металлург» выигрывает. Снова в одну шайбу разница. Сегодня очередной классный хоккей.

Этот матч, как и остальные в серии, порадовал яркой и неуступчивой борьбой. После первого периода на табло горела ничья – 1:1. За 11 секунд до окончания второй 20-минутки «волки» вышли вперед. Правда, ненадолго. На старте третьего периода минчане сравняли. Но на экваторе отрезка жлобинчане вновь поразили ворота столичных хоккеистов. И им удалось удержать счет.

«Снова в одну шайбу разница». В матче чемпионата Беларуси «Металлург» победил «Юность»-4

Теперь все решится в Минске 25 апреля. Стартовое вбрасывание в матче за чемпионство состоится в 18:55.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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