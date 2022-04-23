Первая победа клуба в сезоне. «Ислочь» победила «Энергетик-БГУ» на ЧБ по футболу

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу подходит к своему завершению 5-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 апреля в расписании значилось четыре противостояния.

«Энергетик-БГУ» на домашнем поле потерпел первое поражение в сезоне. Минчане уступили «Ислочи» – 1:2. Матч для них не задался с самого начала. Форвард Соса вывел гостей вперед уже на 39-й секунде.

Хозяева смогли забить гол в раздевалку – Рылач реализовал пенальти. Но на старте второго тайма «Ислочь» вновь поразила чужие ворота, отметился Дибанго. Таким образом, клуб добился первой победы в сезоне.