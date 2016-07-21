«СИКу – только комплименты»: Александр Ермакович прокомментировал исход матча, который БАТЭ выиграл

Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ вернулись в Беларусь из Финляндии, где проводили повторную дуэль с чемпионом этой страны СИКом.

Вернулись без победы, но, самое главное, с путёвкой в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает СТВ-Спорт.

Александр Ермакович, главный тренер ФК «БАТЭ» (Борисов):

Надо отдать должное СИКу: после 0:2 оказать такое хорошее сопротивление – 2:2. Бились до конца, то есть им только комплименты.

Было у нас достаточно возможностей, чтобы провести контратаку, когда соперник раскрывался. Но, к сожалению, мы этим пространством, зонами не воспользовались.

Интрига в двухматчевом противостоянии, и без того дышавшая на ладан, окончательно умерла уже к 30-й минуте. Александр Карницкий и Алексей Риос на пару соорудили два гола, которые довели суммарный счёт до разгромного.

В этот момент, когда всё уже стало понятно, и гости, и хозяева позволили себе расслабиться. Игрокам СИКа это пошло только в плюс: один мяч они отыграли ещё до перерыва, а в середине второй половины и вовсе сравняли цифры на табло.

К слову, для финского клуба упомянутые голы стали дебютными в их небогатой еврокубковой летописи. Также СИК впервые не проиграл на евроарене. Так что повторным свиданием с БАТЭ команда из Сейняйоки может быть довольна.

Довольны и борисовчане, которые через час с небольшим узнают имя соперника по третьему раунду квалификации. Напомню, это будет либо исландский Хабнарфьёрдур, либо ирландский Дандолк.