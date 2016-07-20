Новый главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт – о подготовке команды к предстоящему хоккейному сезону

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в понедельник провели свою первую ледовую тренировку под руководством нового главного тренера. А уже на следующий день Крэйг Вудкрофт и компания предстали перед взором журналистов. О том, в каком настроении пребывают зубры в преддверии очередного сезона КХЛ, расскажет корреспондент программы СТВ-Спорт.

Поблажек не будет. Как говорит сам Крэйг Вудкрофт, требовательности ему не занимать, а потому от игроков он ожидает полной отдачи. Тренировочным процессом новый главком команды, в принципе, доволен, понимая что пока об оптимальной форме хоккеистов речи быть не может. Однако к старту сезона все должны быть готовы, ведь задачи, как всегда, перед «зубрами» большие.

Павел Бурба, и .о. главного директора ХК «Динамо – Минск»:

Наши цели на сезон неизменны – попадание в плей-офф. Ничего здесь не меняется.

Решать поставленные перед «Динамо» задачи будут как хорошо знакомые всем игроки, так и новички. Но говорить о том, что состав минчан сформирован окончательно, ещё нельзя.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

В принципе, я доволен тем составом, который сейчас у меня есть. Нашим приоритетом было подписание именно белорусских игроков. Но, как известно, в ростере «Динамо» еще есть несколько свободных позиций, и занять их могут достойные кандидаты. Однако стоит отметить, что даже если это будут легионеры, то это не значит, что они получат место в составе автоматически. Сначала каждый должен доказать, что он достоин быть в команде.

В этом году «Динамо» решило проводить сборы дома, а не уезжать за границу. Сказывается это и на атмосфере в коллективе – она более чем позитивная.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Мы решили, что ехать куда-то нет смысла, когда здесь у нас есть все условия для подготовки. Тем более игроки каждый вечер могут пойти домой, побыть с семьей, а также раз в неделю мы проводим тимбилдинги. Нас все устраивает.

Это тем более важно перед нелегким сезоном, ведь «Динамо» стартует в нем позже большинства клубов. Причина тому – олимпийская квалификация белорусской сборной. Так, свой первый матч нового сезона КХЛ «зубры» сыграют на выезде со «Спартаком» 6 сентября.