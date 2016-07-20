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Белорусские парашютисты находятся в лидерах турнирной таблицы чемпионата мира среди военнослужащих

20 июля 2016 15:21
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Новости Беларуси. Сборная Вооруженных Сил Беларуси участвует в 40 чемпионате мира среди военнослужащих по парашютному спорту. Соревнования собрали команды из десятков стран. Конкуренты белорусов – именитые спортсмены из европейских и арабских государств, а также из Китая и СНГ.

На подмосковном аэродроме Кубинка выступит порядка 400 парашютистов.

Борьба разворачивается в упражнениях по воздушной акробатике и точности приземления. Победители определятся как в командном, так и личном первенствах.

Владислав Степанюк, заместитель командующего силами специальных войск Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Мы постараемся показать все свои лучшие стороны. В целом мы готовы на 99%. Нам может навредить только погода.

Сейчас в Подмосковье ветрено. Такая погода не способствует прыжкам на точность приземления. Вместе с тем, белорусская команда находится в лидерах турнирной таблицы. Победители чемпионата станут известны через неделю. Соревнования продолжатся до 28 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Владислв Степанюк

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