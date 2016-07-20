БАТЭ сыграл вничью с финским СИК, но проходит в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Финский СИК оказал борисовскому БАТЭ достойное сопротивление в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, но пройти дальше всё равно не сумел.

Лучшие на данный момент команды Беларуси и Финляндии завершили своё повторное свидание вничью – 2:2, сообщает СТВ-Спорт.

Уже к 30-й минуте интриги в двухматчевой дуэли не осталось – дуэт Александра Карницкого и Алексея Риоса соорудил два гола, которые похоронили даже самые робкие надежды финнов на успех.

К чести хозяев поля, они не опустили рук и не допустили разгрома. Один мяч был отыгран ими ещё до перерыва, а в середине второй половины на табло зажглась вторая двойка. На этом голевая программа вечера завершилась.

БАТЭ остаётся дожидаться своего соперника по третьему раунду квалификации, которым станет либо исландский Хабнарфьордур, либо ирландский Дандолк.