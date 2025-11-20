Протас и Шарангович отличились в матчах НХЛ и покорили юбилейные рубежи

Алексей Протас и Егор Шарангович помогли своим командам одержать победы в матчах Национальной хоккейной лиги, при этом оба белоруса покорили юбилейные рубежи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» дома обыграл «Эдмонтон» – 7:4. Нападающий столичного клуба Алексей Протас открыл счет в матче на третьей минуте. Эта шайба стала для нашего хоккеиста 50-й в сильнейшей лиге мира. В этом сезоне в активе Протаса 12 очков при показателе полезности +10.

«Калгари» победил «Баффало» – 6:2. Егор Шарангович ассистировал партнерам при двух взятиях ворот соперника. Белорус достиг отметки в 100 голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в нынешнем сезоне у Шаранговича две шайбы и 4 ассистентских балла.