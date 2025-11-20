Прямой эфир

Протас и Шарангович отличились в матчах НХЛ и покорили юбилейные рубежи

20 ноября 2025 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алексей Протас и Егор Шарангович помогли своим командам одержать победы в матчах Национальной хоккейной лиги, при этом оба белоруса покорили юбилейные рубежи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» дома обыграл «Эдмонтон» – 7:4. Нападающий столичного клуба Алексей Протас открыл счет в матче на третьей минуте. Эта шайба стала для нашего хоккеиста 50-й в сильнейшей лиге мира. В этом сезоне в активе Протаса 12 очков при показателе полезности +10. 

«Калгари» победил «Баффало» – 6:2. Егор Шарангович ассистировал партнерам при двух взятиях ворот соперника. Белорус достиг отметки в 100 голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в нынешнем сезоне у Шаранговича две шайбы и 4 ассистентских балла.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские борцы готовятся к международному турниру памяти Олега Караваева
19 ноября 2025 20:11

Белорусские борцы готовятся к международному турниру памяти Олега Караваева

Гандболисты «Мешков Брест» в СЕХА-лиге обыграли питерский «Зенит»
19 ноября 2025 19:42

Гандболисты «Мешков Брест» в СЕХА-лиге обыграли питерский «Зенит»

Волейболистки «Минчанки» в чемпионате российской Суперлиги уступили московскому «Динамо»
19 ноября 2025 19:40

Волейболистки «Минчанки» в чемпионате российской Суперлиги уступили московскому «Динамо»