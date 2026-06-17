Шиманович и Козырева успешно стартовали на теннисном турнире в Ноттингеме

Ирина Шиманович и Мария Козырева успешно стартовали на турнире категории 250 в британском Ноттингеме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/8 финала белорусско-российский тандем обыграл Елену Приданкину и Чань И Тан. Соотечественница и ее напарница неудачно начали встречу и уступали 0:2. Но сумели исправить ситуацию и шесть из восьми следующих геймов оставили за собой, что принесло победу в первом сете.

Во второй партии развить успех не получилось и игровой отрезок девушки отдали практически без борьбы. Однако в третьем сете, который проходил по правилам большого тай-брейка удача вновь оказалась на стороне Шиманович и Козыревой. Виктория с результатом – 6:4, 1:6, 10:8 и путевка в четвертьфинал. Там теннисистки сразятся с Александрой Пановой из России и чешкой Марией Боузковой.

Отметим, соревнования являются этапом подготовки к Открытому чемпионату Великобритании.