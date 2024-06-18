Шестой соревновательный день Игр БРИКС. Результаты белорусов

Шестой соревновательный день Игр БРИКС получился успешным для наших атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вице-чемпионом в быстрых шахматах стал Максим Царук. По результатам прошедших поединков все призеры набрали по 7 с половиной очков. Итоговые места на подиуме были распределены по дополнительным показателям.

Значительно пополнили нашу копилку и прыгуны в воду. Сергей Малашонок и Александр Колосков поднялись на вторую ступень пьедестала в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Александра Альшаник и Алена Забродская также завоевали серебряные медали в прыжках с 3-метрового трамплина. В этой же дисциплине только у мужчин взяли бронзу Владислав Сонин и Евгений Кондратович.