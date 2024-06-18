Прямой эфир

Шестой соревновательный день Игр БРИКС. Результаты белорусов

18 июня 2024 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шестой соревновательный день Игр БРИКС получился успешным для наших атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шестой соревновательный день Игр БРИКС. Результаты белорусов-1

Вице-чемпионом в быстрых шахматах стал Максим Царук. По результатам прошедших поединков все призеры набрали по 7 с половиной очков. Итоговые места на подиуме были распределены по дополнительным показателям.

Шестой соревновательный день Игр БРИКС. Результаты белорусов-4

Значительно пополнили нашу копилку и прыгуны в воду. Сергей Малашонок и Александр Колосков поднялись на вторую ступень пьедестала в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Шестой соревновательный день Игр БРИКС. Результаты белорусов-7

Александра Альшаник и Алена Забродская также завоевали серебряные медали в прыжках с 3-метрового трамплина. В этой же дисциплине только у мужчин взяли бронзу Владислав Сонин и Евгений Кондратович.

Шестой соревновательный день Игр БРИКС. Результаты белорусов-10

Шесть бронзовых медалей завоевали наши представители вольной борьбы. Также во вторник, 18 января, выступления в этом виде начали женщины. Алеся Гетманова, Надежда Буланая, Татьяна Павлова и Анастасия Зименкова гарантировали себе минимум серебро. Финалы состоятся в среду.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» сыграет с армянским «Пюником» в квалификации Лиги чемпионов
18 июня 2024 19:13

Минское «Динамо» сыграет с армянским «Пюником» в квалификации Лиги чемпионов

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Берлине
18 июня 2024 19:11

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Берлине

Грузия против Турции – где смотреть прямую трансляцию матча Евро-2024?
18 июня 2024 14:39

Грузия против Турции – где смотреть прямую трансляцию матча Евро-2024?