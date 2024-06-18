Минское «Динамо» сыграет с армянским «Пюником» в квалификации Лиги чемпионов

Белорусская дружина сыграет с самым титулованным клубом Армении – «Пюником». Оппоненты в прошлом сезоне дошли до третьего раунда отбора Лиги конференций. Первая дуэль состоится 9 или 10 июля, ответная игра, гостевая для наших парней, пройдет 16 или 17 июля.

Еще три белорусских клуба выступят в Лиге конференций. В первом отборочном круге «Торпедо» сыграет с «Милсами» из Молдовы, а «Ислочь» – с клубом из Сан-Марино «Ла Фиорита». «Неман» начнет борьбу со второго этапа, жеребьевка которого состоится в среду, 19 июня.