Минское «Динамо» сыграет с армянским «Пюником» в квалификации Лиги чемпионов

Определился соперник минского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов – 2024-2025 по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Определился соперник минского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов – 2024-2025 по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская дружина сыграет с самым титулованным клубом Армении – «Пюником». Оппоненты в прошлом сезоне дошли до третьего раунда отбора Лиги конференций. Первая дуэль состоится 9 или 10 июля, ответная игра, гостевая для наших парней, пройдет 16 или 17 июля.
Еще три белорусских клуба выступят в Лиге конференций. В первом отборочном круге «Торпедо» сыграет с «Милсами» из Молдовы, а «Ислочь» – с клубом из Сан-Марино «Ла Фиорита». «Неман» начнет борьбу со второго этапа, жеребьевка которого состоится в среду, 19 июня.