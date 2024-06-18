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Минское «Динамо» сыграет с армянским «Пюником» в квалификации Лиги чемпионов

18 июня 2024 19:13
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Определился соперник минского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов – 2024-2025 по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» сыграет с армянским «Пюником» в квалификации Лиги чемпионов-1

Белорусская дружина сыграет с самым титулованным клубом Армении – «Пюником». Оппоненты в прошлом сезоне дошли до третьего раунда отбора Лиги конференций. Первая дуэль состоится 9 или 10 июля, ответная игра, гостевая для наших парней, пройдет 16 или 17 июля.

Минское «Динамо» сыграет с армянским «Пюником» в квалификации Лиги чемпионов-4

Еще три белорусских клуба выступят в Лиге конференций. В первом отборочном круге «Торпедо» сыграет с «Милсами» из Молдовы, а «Ислочь» – с клубом из Сан-Марино «Ла Фиорита». «Неман» начнет борьбу со второго этапа, жеребьевка которого состоится в среду, 19 июня.

# Футбол

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