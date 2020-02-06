Шестого февраля в мире отмечают День муай-тай

Новости Беларуси. Всемирный день муай-тай или же таиландского бокса отмечается 6 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1702 году на трон в Таиланде взошел Сомдет Пхра Сонпет. Король всячески покровительствовал этому виду боевого искусства.

В Европе же таиландский бокс стал известен в конце прошлого века. Тогда бойцы муай-тай с легкостью побеждали представителей карате и других видов единоборств. Сборная Беларуси – одна из самых титулованных команд не только на континенте, но и на планете. Достаточно сказать, что только мы и родоначальники этого вида спорта становились чемпионами мира в командном зачете.

В активе наших файтеров более полутысячи наград и чемпионских поясов. Среди лучших представителей муай-тай – Виталий Гурков и Алена Лешкевич. На двоих у них – 16 золотых пьедесталов. Теперь они лица не только белорусского тайского бокса, но и СТВ.