Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошла жеребьевка «Финала четырех» Лиги Чемпионов по мини-футболу УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре лучшие команды Старого Света пробились в решающий раунд и весной этого года поборются за звание лучшей. «Финал четырех» примет Минск.

Жеребьевку провели известный белорусский футболист Александр Глеб, а также глава комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, а также генеральный секретарь Российского футбольного союза – Александр Алаев. По итогам жеребьевки – в полуфинале «Барселона» сыграет против российского КПРФ. Другая испанская дружина – «Мурсия» – померится силами с «Тюменью». Матчи 1/2 будут сыграны 24 апреля, а 26 – пройдут матчи за бронзу и сам финал.

Александр Алаев, глава комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу:

Впервые в истории «Финал четырех» пройдет в нейтральном городе. Всегда на протяжении многих-многих лет один из финалистов принимал финальный турнир у себя. Это новый вызов. Я уверен, Минск с ним справится. УЕФА и мы в комитете очень долго обсуждали вот эту возможность дальнего города. Я был сторонником того, что это было правильное решение. Я абсолютно уверен – это новый шаг для вида спорта. Новые города смогут принимать такой большой турнир. Я уверен, что это автоматически поведет за собой развитие футзалов в городах, которые будут принимать.

А вот жеребьевке предшествовала серьезная инспекция представителей команд, которые сойдутся на «Минск-Арене» в «Финале четырех». Она прошла во главе с главным менеджером УЕФА по мини-футболу Лораном Морелем.

Помимо самой площадки, раздевалок и разминочного зала инспекторы посмотрели и кафе, помещения для пресс-конференций и многое другое. В целом, впечатление от места проведения предстоящего форума у зарубежных специалистов сложилось весьма хорошее.

Андрей Медведев, директор турнира, генеральный менеджер МФК «Столица»:

Безусловно, это очень значимый для нас турнир. И те команды, которые участвуют, и те гости, которые приезжают, – это важные люди для футзала и для мирового футбола. Команда прогулялась от отеля до «Минск-Арены». Благо, погода хорошая, солнечная. В целом они довольны.