Шесть комплектов наград разыграли сильнейшие конькобежцы в первый день чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Чемпионат страны по конькобежному спорту в ноябре – старт традиционный. В первый соревновательный день участники разыграли шесть комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужском спринте на 500 метров не было равных могилевчанину Артему Чабану. У женщин победила участница пекинской Олимпиады Анна Доморацкая, более известная под фамилией Нифонтова. Марина Зуева взяла золото на трех километрах. Егор Доморацкий показал самые быстрые секунды на пяти километрах. Отметим, что в белорусском турнире принимает участие и серебряный призер Олимпиады 2022 года россиянин Сергей Трофимов.

Сергей Трофимов, серебряный призер Олимпиады-2022 по конькобежному спорту (Россия): Скажу честно, у вас есть отличные условия для тренировок, есть время льда, есть где велосипед покрутить. Минск вообще очень чистый город, классно. Я выезжаю на велосипеде – у меня велосипед чистый, когда возвращаюсь домой, супер. Даже в такой маленький дождик. Мне нравится очень арена, лед, правда, медленный чуть-чуть, хотелось бы как-то обратную связь с заливщиками, чтобы они сделали его чуточку побыстрее. В целом мне нравится здесь тренироваться, на этих соревнованиях результаты показывают результаты белорусы потрясающие. Опять же для этого льда.

Сергей Минин, старший тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:

Был личный прирост, как появилась «Минск-Арена», с 2010 по 2018. В сотни раз, на 100 человек количество соревнующихся спортсменов увеличилось. Норматив на чемпионат страны существует, то есть все, кто сегодня был в конкурсе, бежал на дистанциях, это ребята, которые минимум мастера спорта.

В Минске стартовал ЧБ по конькобежному спорту. Участие принимает и призер Олимпиады из России

В командном спринте победы достались минским дружинам, в составе которых исключительно сборники. В программе пятницы, 11 ноября, индивидуальные гонки и командные старты.